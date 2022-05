Donde hay pelo no siempre hay alegría. Miren esos casos de viruela del mono en España que nos enseñan. Fotos con pústulas en una piel afeitada, parece que del bajo vientre. Sin embargo, a Teodoro García Egea, un hombre con mucho pelo, se le ve alegre. Leo a Pedro Narváez que en estos tres meses que lleva fuera del foco se ha leído cien libros. ¿Cuáles? Lo mismo hago por ser diputada rasa. Poder leer cien libros en tres meses me parece un aprovechamiento ideal del tiempo. Mientras me entero de que Teo ha leído cien libros, Ayuso se hace mandamasa madre del PP de Madrid sin que le estorben machitos envidiosos, hasta con Almeida recordándole que es su 'partner' (y olvidando el marronazo aceptado de ser nombrado portavoz nacional para machacar a Cayetana y hacer frente a Ayuso). Hoy manda otro señor, uno gallego. Y no me extraña que, en cuanto se sienta fuerte y seguro, también eche mal de ojo a Ayuso. De momento es prudente. Político.

Ahora hay tantos expertos en la viruela del mono como en empadronamiento (a cuenta de Macarena Olona). Habrase visto, que no vive en Salobreña. No habíamos escuchado hablar tanto de la localidad granadina desde que Andrés Segovia fue nombrado marqués. Expertos en empadronamiento dicen que desde el punto de vista jurídico no hay problema para la candidatura, pero sí desde el punto de vista moral y ético. Ojalá todos los asuntos políticos objetables desde el punto de vista moral y ético fueran como esta minucia. Vox provoca una especie de sarpullido del chimpancé que se vuelve contra los propagandistas del 'que viene la ultraderecha'. Juanma Moreno fue diputado nacional por Cantabria, pero se ve que hizo bien el papeleo. Y casi nadie sabía quién era.