Jóvenes descubriendo cosas

Un 20% de ellos considera «buenos o muy buenos» los años de la dictadura

Rosa Palo

Rosa Palo

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:07

Si alguien me hubiera dicho que iba a empezar el día yendo al gimnasio, le habría demandado por vulneración del derecho al honor. Contra los ... médicos vivíamos menos, pero mejor. No hacíamos ni puñetero caso a sus recomendaciones, y el ejercicio solo lo practicaba gente rara, esa que no salía una noche porque tenía que entrenar a la mañana siguiente. Lo malo es que, si queremos cumplir años, es lo que nos toca. 56 y los que surjan, que espero que sean muchos. Y ustedes que los lean.

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  3. 3 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  5. 5 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  6. 6 Llegó el día: la oposición presenta la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo
  7. 7 Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  9. 9 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  10. 10 Encuentran un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde desapareció un bañista el domingo

