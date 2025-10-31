Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aparición sorpresa de Rosalía para presentar su cuarto álbum en Madrid EFE

Quién es Dios

A la última ·

Al leer «Quién es Dios, el personaje al que Rosalía ha dedicado su último disco», un supuesto titular que rula por ahí, me quedé tan traspuesta como el día en que un individuo me confesó que no sabía quién era Belén Esteban

Rosa Palo

Rosa Palo

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:17

Comenta

En mi casa se santificaban las fiestas yéndonos a tomar el aperitivo. Mis padres, católicos a su manera, siempre antepusieron unas buenas quisquillas a Dios. ... Se ocuparon más de nuestra educación gastronómica que de la religiosa, confiando esta última a curas y a monjas. Pero, aunque yo no hubiera ido a un colegio religioso como fui, algo habría sabido del asunto: entonces, el catolicismo lo impregnaba prácticamente todo, tanto que, por ósmosis pura, sin preguntar, ya sabías que ese hombre colgado en la cruz era Cristo. Por eso, al leer «Quién es Dios, el personaje al que Rosalía ha dedicado su último disco», un supuesto titular que rula por ahí, me quedé tan traspuesta como el día en que un individuo me confesó que no sabía quién era Belén Esteban. Tres avemarías y un 'Sálvame' le puse como penitencia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  3. 3 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  4. 4 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  5. 5 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  6. 6 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores
  7. 7 La Aemet avisa de la irrupción de los 30º en Canarias y señala este día del fin de semana
  8. 8 Detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  9. 9 Un accidente múltiple colapsa a primera hora de la mañana la Avenida Marítima
  10. 10 Un segundo accidente de tráfico deja cuatro heridos leves a la altura de La Laja

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Quién es Dios

Quién es Dios