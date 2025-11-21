Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 22 de noviembre de 2025
Coles y chistorras

Yo prefiero a la Paqui de Víctor Janeiro, aquella que fue un día a 'Sálvame' a contar que había tenido una relación con el hermanísimo de Jesulín de Ubrique

Rosa Palo

Rosa Palo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:25

Aunque el 'Black Friday' todavía no ha llegado, mi bandeja de entrada parece a punto de estallar por la avalancha de correos que adelantan la ... fecha. «Solo para ti», «Acceso prioritario», «Oferta anticipada para clientes», rezan los asuntos. Si no supiera que esos mensajes los recibe medio planeta, podría pensar que pertenezco a un club selecto al que solo acceden los tocados por el dedo divino de Anna Wintour. Pero entre que elijo creer y lo facilona que soy para según qué cosas, entro en la tienda virtual a echar un ojo aun sabiendo que si está la talla no está el color y si está el color no está la talla. Total, que termino agenciándome un vestido de una talla menos en el que aspiro a embutirme tras dos semanas de ayuno intermitente. Sí, lo sé: soy una mujer con un propósito inalcanzable. Por algo se llama 'fondo de armario', porque el trapo en cuestión acabará ahí, en el fondo, con la etiqueta colgando como un cadáver en la morgue.

