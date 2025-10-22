Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, en el Congreso EP

Vivir indignado

Crítica de televisión ·

Da la impresión de que por mucho que cambien el registro según conveniencia, tanto Rufián como Óscar Puente son lo que parecen

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:38

Comenta

A veces me parece que Rufián es la sonrisa del Régimen, a la manera en que José Solís lo fue con Franco. Eduardo Mendoza: «Todo ... el mundo está indignado por algo, pero yo no. Vivimos estupendamente. Intenta arreglar un grifo en Alemania o ir a la Seguridad Social en Inglaterra… Ya verás». En el Congreso, Rufián siempre está indignado (también contra Sánchez, al que suele lapidar con palomitas). Luego habla con Vito Quiles o va a 'La Revuelta' y qué tipo más majo, que te lleva de regalo el chándal con el que se presentó en la Carrera de San Jerónimo (luego se cambió).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  2. 2 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  3. 3 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  4. 4 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  5. 5 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  6. 6 La viñeta de Morgan de este miércoles 22 de octubre
  7. 7 Canarias se une a la excepción gallega y la Aemet da la buena noticia para el resto de la semana
  8. 8 Sofocan un incendio en la cárcel del Salto del Negro
  9. 9 Buscan a Yuleidi, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria mira al pasado en su Noche de Finados: castañas, piñas y cólera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vivir indignado

Vivir indignado