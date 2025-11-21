Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un hombe, con una bandera preconstitucional, junto a las activistas de Femen. Reuters

Pero no toques. ¿Por qué tocas?

En diagonal ·

No voy a decir que no lo sea, pero estaría en la cabeza de las manifestantes que eso podía pasar

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:28

Una de las más famosas frases de Amador en 'La que se avecina es «Pero no toques. ¿Por qué tocas?». Unas mujeres de Femen han ... acabado diciendo algo parecido. Se van en tetas, uniforme de la organización, a la misa de la familia y la Fundación Franco por el aniversario del dictador y un baboso se las toca. Agarra una bien. Menuda sorpresa. Ves a ese tío que ha tocado lo que tenía en las narices a alguien que le estaba tocando las narices y me acuerdo de la primera vez que desfilaron unas brasileñas en el Entierro de la Sardina en Murcia y unos espectadores les mordieron. O algo así.

