Silvia Tortosa parecía no sólo inmortal, sino también inmarcesible a la manera de Joan Collins, aunque Silvia sólo tenía 77 años

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Anda la gente escandalizándose por un vídeo de 'First dates' donde ella no ha oído hablar de Gerona y él no ha oído hablar de Castellón. Como para decirles que se murió Ágata Lys y que se acaba de morir Silvia Tortosa. De un cáncer ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión