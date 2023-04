La serenata

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Después del Papa con el plumífero de Balenciaga, no hay quien se crea nada. Pero vaya, no puede hacerte delgado y estilizado una prenda semejante cuando estás gordo. Igual que no te puede hacer listo un programa (el de Évole) donde te dejan hablar. Después ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión