La alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, del partido de ultraderecha secesionista Aliança Catalana. EFE

Orriols y Larry David

En diagonal ·

Dice el director del CIS catalán que sería un error creer que hay más jóvenes de derechas que nunca

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:08

Dice el director del CIS catalán que sería un error creer que hay más jóvenes de derechas que nunca. Que una parte de votantes jóvenes ... se sitúa más a la derecha que antes como reacción a los gobiernos actuales de Cataluña y España. Que es normal que muchos se definan políticamente por oposición a quien gobierna. Ahora que Aliança Catalana pesca ya en todos los caladeros, está claro que también entre los jóvenes. Y eso puede explicarse tanto en el independentismo como en el rechazo a la inmigración.

