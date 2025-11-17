Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 18 de noviembre de 2025
Víctimas de la dana se concentran frente al Congreso el día que declara Mazón. EP

Ojalá un juicio

En diagonal ·

No sé si Mazón acabará respondiendo en un tribunal por su actuación negligente durante la riada de Valencia

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:08

Comenta

No sé si Mazón acabará respondiendo en un tribunal por su actuación negligente durante la riada de Valencia. Quizá no es razonable que su única ... responsabilidad sea política y se cure con la dimisión. Tampoco sé si habría condena. Pero un juicio sería más soportable. Sigo sin ver más utilidad a las comisiones de investigación parlamentarias que el pavoneo de los diputados. «¡Que se calle!», ha llegado a decir Rufián a Mazón. No es la primera vez que manda callar en público con autoritarismo (lo hizo en el Congreso a la bancada del PP).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  3. 3 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  4. 4 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  5. 5 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo
  6. 6 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  7. 7 Nueva Paterna es una jungla
  8. 8 Abrazos, besos y emoción contenida en el Aeropuerto de Gran Canaria: vuelve la Brigada Líbano XLIII a territorio nacional
  9. 9 Una mujer resulta herida tras caer con su vehículo por un barranco en Valleseco, Gran Canaria
  10. 10 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ojalá un juicio

Ojalá un juicio