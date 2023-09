Los mocos de Esquerra

Creo que no hay nada escrito sobre hurgarse la nariz en el hemiciclo, pero no puede sorprender que si lo haces te lo vayan a afear

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Hay cosas que cambian y a las que te acostumbras. Prohíben la purpurina. ¡Microplásticos! Da igual, no porque no la uses, sino porque la hay biodegradable, aunque sea más cara. Echo de menos los termómetros de mercurio, sobre todo cuando se rompían y podíamos jugar ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión