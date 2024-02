El machismo alargado

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

He visto la intervención vehemente de una diputada de Sumar en una comisión parlamentaria. He visto que luego se queja y casi llora porque había escuchado a un diputado de Vox decir «chavala nos vamos a divertir». No sé, tampoco se lo habría dicho metiéndola ...

