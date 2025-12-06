Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de diciembre de 2025
El escritor David Uclés en el puerto de Cartagena R.C.

Libertad con empatía

En diagonal ·

El escritor David Uclés lamentó en un discurso que había vendido 300.000 ejemplares de 'La península de las casas vacías' y no podía comprarse una casa en Madrid

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:00

Comenta

Menudos sopapos están dando al escritor David Uclés. Y no por su novela. Sopapos posteriores a los que ya le daban en esas redes sociales ... de las que se fue. Lamentó en un discurso que había vendido 300.000 ejemplares de 'La península de las casas vacías' y no podía comprarse una casa en Madrid. Le han hecho las cuentas. Rodrigo Blanco Calderón ha calculado que si un autor gana el 10% de cada libro y su novela cuesta 24,90, recibe 2,49. Multiplicado por 300.000 serían 747.000 euros menos los impuestos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué», dijo a su ex tras intentar matar a su amigo por celos
  2. 2 Agreden a la tripulación en una pelea en un vuelo a Tenerife procedente de Edimburgo
  3. 3 Lluvia de premios en Canarias: el Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional reparte el primer y segundo premio por las islas
  4. 4 No sólo calima: la Aemet anuncia heladas en Canarias durante el puente de diciembre
  5. 5 Un motorista, en estado crítico tras caer de su motocicleta en el sur de Gran Canaria
  6. 6 Canarias registra tres terremotos de baja magnitud
  7. 7 Detenido en San Telmo un joven con más de 40 gramos de hachís y marihuana
  8. 8 El Calendario de la Salud de CANARIAS7 se entregará el domingo 28 de diciembre
  9. 9 Policías de Santa Lucía denuncian impagos de servicios realizados en otros municipios
  10. 10 El Astrofísico, homenajeado en el acto por el Día de la Constitución en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Libertad con empatía

Libertad con empatía