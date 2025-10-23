Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Móviles colgando en una exposición sobre la Inteligencia Artificial. AFP
En diagonal

Todavía inofensivo

En diagonal ·

Desde hace un tiempo, si un mono salva a un perro de las fauces de un cocodrilo o un jabalí entra por la ventana de un baño, tiendo a no creérmelo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:02

Comenta

Desde hace un tiempo, si un mono salva a un perro de las fauces de un cocodrilo o un jabalí entra por la ventana de ... un baño, tiendo a no creérmelo. Tiendo a pensar que es Inteligencia Artificial. Aunque no lo sea. A veces el vídeo es burdo y no ofrece dudas de su falsedad. Como esos que han hecho con Sílvia Orriols agrediendo a Puigdemont. Por un momento están de acuerdo. Se han enfadado los dos. En una imagen se ve cómo ella está subida sobre un Puigdemont tendido en el suelo al que apunta con una pistola. Lleva un traje pantalón impecable, tacones y mucha sombra en los párpados. Aunque el pelo pringoso no lo han cambiado, no fuera a ser que no la reconocieran. No sirve de ejemplo para los peligros de la IA en el periodismo, pero llega a la gente. Qué es verdad y qué mentira. A Fernando Belzunce le inquieta que ya no parece demostrable al 100% que un audio o vídeo sea generado con IA. En este sí se nota. Por eso es todavía inofensivo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  2. 2 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  3. 3 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  4. 4 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  5. 5 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  6. 6 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  7. 7 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
  8. 8 La nueva vida de la carabela La Niña en el parque de Santa Catalina
  9. 9 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
  10. 10 Empresarios canarios negocian con Baleària entrar en la naviera Armas a través de una sociedad conjunta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Todavía inofensivo

Todavía inofensivo