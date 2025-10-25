Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tribuna libre

Es posible una mayoría parlamentaria progresista

Considero que, en esta encrucijada histórica, las formaciones que se reclaman parte del campo progresista deben centrar sus esfuerzos en la protección firme de las libertades y de los derechos sociales y cívicos, del autogobierno y de los servicios públicos

Román Rodríguez

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:03

Comenta

Repasando el conjunto de sondeos electorales a nivel estatal publicados en los últimos meses se dibuja un panorama que presenta algunas certezas y, asimismo, numerosas ... incertidumbres. Los datos muestran un PSOE que resiste e incluso sube ligeramente tras el importante retroceso experimentado a comienzos del verano. Un PP que pierde paulatinamente fuerza y al que le sigue comiendo terreno la ultraderecha. Un mantenimiento de los nacionalistas. Y unas izquierdas que pagarían muy caro en escaños su actual ruptura en dos ofertas electorales en el ámbito estatal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Es posible una mayoría parlamentaria progresista