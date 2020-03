Responsabilidades

No por esperado debe restársele importancia. Que el Tribunal Supremo no iba a admitir a trámite el recurso presentado por parte de la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria ante las dos sentencias que anulaban el concurso que dio por ganador a Tilman Kuttenkeuler era algo que esperaban hasta los que dieron la orden de que se acudiera al alto tribunal en Madrid.

Ahora, que ya no cabe recurso judicial alguno para que se siga alargando en el tiempo este caso, nacido durante y después del concurso público que en 2016 designó al gestor alemán como director general de esta Fundación, ha llegado el momento de que se conozcan algunas circunstancias.

La primera es que el recurso de casación, al igual que el presentado en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), solo tenía como objetivo ganar tiempo y alejar la resolución de este entuerto de la doble cita electoral del pasado año.

En el seno del Patronato de la Fundación se sabía que acudir a casación no tenía sentido alguno. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital grancanaria era demoledora y clarísima sobre los vicios detectados durante el proceso de selección. Pero el Ayuntamiento, que preside la Fundación con el alcalde Augusto Hidalgo al frente, fue determinante para, con pólvora del rey, tirar para adelante judicialmente. El Cabildo, que ostenta la vicepresidencia, no estaba conforme.

Conviene recordar que, desde que Juan Márquez, exgerente del teatro Cuyás, hoy jubilado, recurrió, ha seguido y sigue ejerciendo como director general alguien que la Justicia ha dejado claro, en tres ocasiones, que fue designado tras un concurso viciado. Eso no quiere decir que Tilman Kuttenkeuler no esté capacitado ni que sea el responsable. El problema no ha sido suyo, sino de los que lideraron el concurso.

Ha llegado el momento de solventar el entuerto. Evidentemente, repitiendo el proceso de selección con los cuatro finalistas. Y, sobre todo, depurando responsabilidades, que es lo más importante. Está claro que los responsables de esta vergüenza no deben seguir al frente de un cargo público. Es la principal lectura que se extrae de las dos sentencias.