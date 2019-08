Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Esta es una de las acepciones de la palabra resiliencia en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y los que tienen esta capacidad son resilientes. Los canarios y los grancanarios en especial debemos ser resilientes tras los tres incendios padecidos, sobre todo el último.

El golpe ha sido duro. Tremendo y devastador. Pero no definitivo. Todo no está perdido. Ni mucho menos y de las cenizas se puede y se deber resurgir. Con más fuerza y entereza que antes de que las llamas se adueñaran de una parte importante de la cumbre grancanaria.

Para alcanzar este objetivo, nada utópico, hay que tener en cuenta una serie de premisas. El primer paso está claro. Hay que analizar e investigar a fondo las causas de lo sucedido, el desarrollo de los hechos desde el primer instante en el que se tuvo conocimiento de los tres incendios y cómo se reaccionó ante una situación límite de estas dimensiones. Para que este análisis sea efectivo y genere frutos en un futuro próximo y lejano, los encargados de realizarlo deben ser fríos, metódicos y cuidadosos. También será vital que exista algo que la euforia (lógica y loable) desatada tras acabar con la bestia que ha tenido a todo el archipiélago con el corazón encogido no impida que aparezca la autocrítica. Por parte de todos, tanto personas individuales que han combatido las llamas en primera línea, como los que lo han hecho en la retaguardia o en un despacho. Una autocrítica que también deben asumir las autoridades, los partidos políticos, los medios de comunicación y los iluminados convertidos de la noche en la mañana en expertos en la lucha contra incendio y en benefactores de la sociedad en el patio de vecino de las redes sociales.

Los que desde luego que no ayudan a remar a favor de la recuperación y preservación de las zonas afectadas por esta tragedia medioambiental son los que ya se han puesto manos a la obra para sacar réditos personales de lo acontecido durante este negro mes de agosto en Gran Canaria. Hay que ser crítico, por supuesto, ya lo dije antes. Pero con argumentos y con un afán constructivo, no destructivo. Las cuitas políticas no deben tener cabida en una cuestión tan delicada y con tantas personas afectadas. Siempre y cuando se tengan escrúpulos. Justo lo que ha demostrado no tener una institución deportiva que antes era querida por todos y ahora genera repulsa, que no ha esperado ni a que las medianías y cumbres dejen de humear para intentar llenar con público sus instalaciones con un supuesto fin solidario con los afectados. Pero al 50%... sin comentarios.