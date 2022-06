Queda Antoñita

Mucha gente que no la vio en directo ha visto a Lola Flores fumando en 'La clave' y contestando a un telespectador por qué no llevaba ya bata de cola. Por supuesto, dijo que sí la llevaba. Luego llegó el momento recordado: «A lo mejor pido que en la caja me la metan». Un silencio. «La bata de cola». Y las risas de todos. Era un programa dedicado a las folclóricas y había empezado con Estrellita Castro cantando 'Mi jaca' en 'Cantares'. La película fue 'Los Tarantos', de Rovira Beleta. Y allí estaban Marifé de Triana, Juanito Valderrama. Antoñita Moreno, Paquita Rico, Vázquez Montalbán y José Miguel Ullán. Hasta el jueves, sólo quedaban vivos Balbín y Antoñita Moreno. Ahora sólo ella y el cordón de su corpiño.

Fue un programa previo a la Navidad y se arrancaron con un villancico improvisado. Los intelectuales, no. Ese día la cosa era tan española que no hizo falta la traducción simultánea, que nos suena tan familiar como la sintonía de Carmelo Bernaola.

Antes de que me pidieran algo parecido a un obituario, ya me había dicho una amiga que había muerto Balbín. También que estaba aclarando a muchos que el que se había muerto era José Luis Balbín, no J Balvin.

Para otra gente, la de cierta edad, 'La clave' forma parte de nuestros recuerdos, pero también de nuestras lecturas. Siendo España un sitio con pocos libros sobre televisión, hay muchísimos sobre la televisión en la Transición. Y, por tanto, sobre 'La clave' y su importancia desasnadora. Nos acordamos del debate, pero también de las películas. Incluso de las malas, como 'Ssssilbido de muerte', donde un científico loco convertía a Dirk Benedict en serpiente. Voy con lo de siempre: la patria es la televisión de la infancia.