La cumbre de la OTAN me ha recordado que mi auténtica vocación profesional es ser primera dama. Lo del periodismo no pasa de ser un mero trabajo alimenticio a la espera de que surja la ocasión. Quizá debería decir primer caballero, pero eso suena a fantasía medieval de lanza y corcel y a estas alturas no me veo desfaciendo entuertos con mi espada. Podría aceptar, como tributo a la lingüística moderna, que me llamasen primer damo, que es una denominación mucho más ajustada a mi pretensión de ver museos y hartarme a canapés mientras mi señora discute de cabezas nucleares, megatones y otras cosas igualmente desagradables.

En contra de lo que la gente piensa, llegar a primera dama es mucho más complicado que ser presidente porque implica un doble azar y enorme puntería. Tiene que resultar estupefaciente que el panoli ese que duerme todas las noches a tu lado de pronto, por alguna razón inexplicable, se convierta en primer ministro de algún sitio y lo inviten a las cumbres del G-7. En mi propósito de ser primer damo voy con mucho retraso porque mi mujer muestra una lamentable falta de ambición política, así que tal vez no me quede otro remedio que pedirle amistad por facebook a la primera ministra finlandesa y a ver qué pasa. Tengo mis encantos mediterráneos, no se fíen ustedes de la foto, y si juego bien mis cartas quizá en la próxima cumbre de la OTAN pueda pasearme en alpargatas por el Louvre con Jill Biden, si acaso se celebra en París y su marido sigue vivo. Si no, siempre podré cogerme al maromo de Kamala Harris, al primer damo sueco y a alguna consorte rebelde e irnos todos tan ricamente a echar unos futbolines. Alguien habrá que nos pague las rondas, digo yo.