Pobre don Benito

Acercar a los jóvenes el universo creativo de los grandes clásicos es una tarea compleja. Los clásicos, como su nombre indica, tienen la virtud de superar el paso del tiempo. Pero eso no evita que, en la mayoría de los casos, sea necesario tener una cierta experiencia vital y de consumo cultural para entenderlos y, sobre todo, disfrutarlos. Que las cuestiones que abordan sean totalmente contemporáneas ayuda, pero no es suficiente. Más aún si el clásico en cuestión retrata una época o emplea un lenguaje o una estructura que, como es lógico, ya no es moderna.

Benito Pérez Galdós es un clásico. El escritor más universal nacido en el archipiélago canario y uno de los mejores de la historia de la literatura, al menos en lengua castellana. Acercar su amplio y variado universo literario a la población siempre ha sido una tarea ardua. Sobre todo por una serie de campañas contra su figura, nacidas fundamentalmente por su visión crítica sobre el estamento eclesiástico y político.

Durante el 2020 que está a punto de arrancar vamos a tener a Pérez Galdós hasta en la sopa (en el buen sentido de la palabra). Se avecina un torrente de actividades para celebrar el centenario de su fallecimiento, que se produjo el 4 de enero de 1920.

Por esta razón, el próximo viernes se avecinan un buen número de iniciativas para conmemorar este aniversario, que sirven de pistoletazo se salida para la campaña denominada Canarias, la tierra de Galdós, que desde su nacimiento ha conseguido algo casi inaudito por estos lares. Unir las fuerzas del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en una misma causa.

Pero volvamos al principio. Acercarlo a la población que desconoce la vida y obra del autor de los Episodios Nacionales o Fortunata Jacinta, entre otras obras maestra, será fundamental. Pero para lograrlo hay que evitar trivializarlo y, sobre todo, enfangarlo. Ya lo han conseguido. Permítanme el tópico. Pero si Galdós levantara la cabeza y contemplara que su figura se ha unido a una institución presidida por un empresario de la catadura moral de Miguel Ángel Ramírez, como es la Unión Deportiva Las Palmas, le daría un patatús, al descubrir que cien años después de su muerte la sociedad no ha avanzado, sino que ha involucionado. Felicito a la corte que rodea a este empresario que ha logrado que cada vez seamos más los que sentimos repulsa hacia el club que tanto queríamos antaño por este lavado de cara. A los responsables del Cabildo que han entrado por el aro y lo han permitido... no les digo sino que lean a Galdós, a ver si aprenden.