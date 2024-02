Carta abierta a los responsables políticos de la llamada Transición Energética

El 26 de octubre de 2022, un pueblo del Sureste de la Isla de Gran Canaria, en concreto el pueblo de El Carrizal, sus vecinos tuvieron conocimiento, a través de sus políticos representantes en el consistorio de Ingenio, acerca de unos cables de alta tensión que atravesarían el corazón del casco histórico de su pueblo y que dicha acción iba a dar comienzo en breve.

La obra , tal como la define el título del proyecto técnico es: 'Línea aéreo subterránea doble circuito a 66kV entre las subestaciones de Arinaga y Escobar de los términos municipales de Aguimes e Ingenio respectivamente'.

Este doble circuito, es creado para evacuar las fuentes de energía renovables implantadas en el Sureste de la isla, e integrar esa energía en la Red de Transporte y así dar vida a un proyecto que actualmente destruye la naturaleza, el paisaje y todo cuanto los estudios medioambientales pretenden proteger.

Este proyecto fue redactado en 2015 sometiéndose posteriormente a información pública para la obtención de la Declaración de Utilidad Pública ( RD 1955/2000).

Posteriormente es sometido a información pública a la ciudadanía a través de su publicación en el BOE, pero a los afectados, que son los vecinos del pueblo de El Carrizal, no se les plantea está información de forma directa. Percibiéndose por parte de la ciudadanía una ocultación ya que ¿Cuantos vecinos, no sólo de este pueblo afectado , sino de otros del territorio insular desayunan leyendo el BOE? Los vecinos del pueblo consideran que atravesar en canal las calles del casco antiguo o cualquier zona urbana de El Carrizal, sin respetar e informar las afecciones para la salud, a su patrimonio, teniendo en cuenta la existencia de viviendas muy antiguas carentes de cimentación y con calles que escasamente tienen tres metros de ancho y someter al pueblo a la hipoteca urbanística que por ley impone la servidumbre eléctrica, no es algo viable teniendo en cuenta la existencia de otra alternativa viable, real y desde el punto de vista técnico más eficaz.

Este doble circuito atravesará calles y callejones, cruzará en canal un parque, donde muchos niños en la actualidad disfrutan de sus juegos ajenos y confiados en que bajo sus pies, solo está la tierra que los vio nacer, y que en breve su juego quedará afectado por las corrientes electromagnética asociadas a estos cables. Los mismos también dejarán como herencia mantenida en el tiempo y en la memoria de los más mayores que contarán la historia de un pueblo traicionado por sus representantes políticos.

El Cabildo de Gran Canaria, diseñó en el año 2013 un corredor para este tipo de infraestructuras ( PTE-31) que es anterior a la redacción del proyecto que data del año 2015 y que en nada afecta al suelo urbano del pueblo de El Carrizal. Aún así, su presidente, en diciembre de 2022, en una reunión entre el y la plataforma ciudadana Justifica Social Carrizal, dijo que el Cabildo no tenía competencias en ese sentido, respecto a los cables que atravesarán el pueblo. Creemos como vecinos afectados que quizás sea el momento de preguntar y obtener la respuesta a dicha pregunta: El Consejo Insular de Aguas, los técnicos que diseñaron y diseñan los corredores tanto antes como en la actualidad, el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria ¿De quién dependen?

Tras nuestro largo y arduo peregrinar hemos contactado con el Diputado del Común, hablado en distintas reuniones con los Consejeros de Transición Ecológica tanto del gobierno anterior como del actual, nos llevamos la sensación de que la llamada Transición Ecológica se hace para gente de fuera del territorio de la tierra , porque si lo analizamos , ni tiene en cuenta los problemas reales de la situación que vienen arrastrando las plantas generadoras convencionales por su obsolescencia y que además continúan quemando combustibles fósiles altamente contaminantes sin que a nuestros ecológicos representantes les afecte en sus pulmones.

La ciudadanía y todo el tejido industrial ajeno a este carnaval energético asiste impávido, a las noticias publicadas de cuántas toneladas de CO2 se han evitado, sin que ello evite la subida de sus recibos de energía, para mayor gloria de proyectos megalómanos a los que hay que sumarse con más fe que entusiasmo realista.

Denotamos también la apertura de otras zanjas para otros cables que ya discurren por el barranco. Estos son privados. Nuestro doble circuito es público y por tanto sometido al pago de peajes que son más beneficiosos si discurren por zona urbana que por zona rural, que es la auténtica y única razón, que esgrime REE, salvo que se demuestre lo contrario, porque no existe otro razonamiento para tal despropósito.

Conscientes de esta situación , por parte de esta plataforma ciudadana propusimos una alternativa legislativa, no sólo para defender nuestra causa particular , sino porque también podría favorecer a todos los pueblos de la geografía Canaria, de este tipo de afecciones que consistía en que los conductores eléctricos que discurran soterrados por los corredores diseñados a tal efecto, sean retribuidos en su peaje de igual forma que por zona urbana. Dos grupos políticos nos facilitaron su presentación al Parlamento de Canarias, donde fue llevada como PNL , comentadonos que era debido a que la legislatura se estaba acabando. Dicha PNL fue aprobada por mayoría.

Una PNL, es un brindis al sol, no tiene efectos legislativos vinculantes.

La pregunta que nosotros nos planteamos es porque ahora que la legislatura lleva funcionando unos meses ,¿por qué no transformarla en Proyecto de ley?, o es que realmente no se quiere resolver este problema, del que ningún pueblo de Canarias puede librarse.

Nosotros pensamos en que está situación no se revierte porque es una propuesta ciudadana y no se les ha ocurrido a los que pastorean y dirigen a sus pueblos.

Somos conscientes de que cuando el puesto, el sueldo, los intereses y los privilegios de alguien dependen de no entender algo, lo realmente complicado es que lo entiendan.