Pretemporada

Puente no tiene puntería ni sutilezas de delantero, sino que es un defensa leñero de los antiguos

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Dice Feijóo que su debate de investidura ha servido para retratar a la gente. Me siento directamente interpelado porque no se me ha puesto en las narices seguir la sesión parlamentaria ni con pinganillo ni sin pinganillo. Estoy de vacaciones, Feijóo, y cuando estoy de ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión