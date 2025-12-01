Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Nicolas Sarkozy saluda en un partido del PSG. AFP

Montecristos

Hemos perdido la ocasión de meter en el mismo calabozo a Sarkozy, Koldo, Ábalos y las monjas cismáticas

Pío García

Pío García

Logroño

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:06

Hemos perdido la ocasión de meter en el mismo calabozo a Sarkozy, Koldo, Ábalos y las monjas cismáticas. Un plantel así sería la envidia de ... Jorge Javier y justificaría cualquier Gran Hermano Vip. La gente habría pagado dinero por ver a la madre abadesa explicándole a Ábalos cómo hacían ellas las galletitas mientras José Luis le contaba, con una sonrisa de nostalgia, aquella vez que pasaron con el Peugeot cerca de Belorado y Koldo se puso a buscar conventos de esos que se anuncian en las carreteras con lucecitas de neón.

