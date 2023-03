Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

En esta campaña electoral me he pedido seguir al PP. Estoy aburrido y necesito un poco de rock and roll. Lo de Vox con Tamames estuvo bien y dio para muchos chistes, pero al final solo era un abuelo leyendo papelotes. Sin embargo, el Partido ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión