El Dalai lame

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Entre que me toque una canción Pablo Iglesias con la guitarra o darle un chupetón en la lengua al Dalai Lama, prefiero mil veces lo primero, lo digo así de claro para que no haya equívocos y un día se me presente en casa un ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión