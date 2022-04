Castilla y León La peste verde A la última En Madrid, aunque no esté en el Gobierno, Vox ha dejado aparcado lo ideológico para ir a lo económico. A las cosas de comer. Dice Igea (único superviviente de Ciudadanos en las Cortes) que «han introducido la peste verde en las instituciones»

No sé qué cosas van a legislar en Castilla y León. Ni si ahora las mujeres van a tener que practicar tiro como Eva Braun y las secretarias de Hitler en el búnker por el temor de que los rusos las capturasen vivas (también tenían su pastilla de cianuro). En Madrid, aunque no esté en el Gobierno, Vox ha dejado aparcado lo ideológico para ir a lo económico. A las cosas de comer. Dice Igea (único superviviente de Ciudadanos en las Cortes) que «han introducido la peste verde en las instituciones». Y me imagino esa escena de 'Los diez mandamientos' con el humo verde como Ángel de la Muerte. Aunque la peste verde la ven los otros en la agenda 2030 y cretineces varias que provocan «ecoansiedad» en los jóvenes.

La civilización está muy bien. El buen trato a los animales, también. Civilización ya era lo que hizo Temple Grandin, la especialista en comportamiento animal que popularizó Oliver Sacks en 'Un antropólogo en Marte' (como un antropólogo en Marte es como ella, Asperger, dijo que se sentía en general con el comportamiento de los seres humanos). Grandin introdujo mejoras en los mataderos para el confort del ganado cuando iba a ser sacrificado. Las vacas morían mejor.

Una investigación publicada en la revista 'Social Psychological and Personality Science' sostiene que para los niños es menos aceptable comer carne que para los adultos. Que los niños son menos propensos a ver una jerarquía moral entre los humanos y los animales. Vaya, menos propensos a ver una jerarquía moral entre los animales y los humanos. Y preocupándonos por el bachillerato. La otra peste verde. Habrá que tirar de Tamara Falcó cuando recordó que estamos en lo alto de la pirámide. Y no en la de Ferrero-Rocher.