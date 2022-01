La persona del año

La revista 'Time' ha elegido a Elon Musk «persona del año 2021». Allá ellos. Este Musk es un tipo raro que una vez tuvo una buena idea, se hizo rico y desde entonces va por la vida derrapando. Sus adoradores lo veneran como a un profeta bíblico, pero a mí, que jamás he conseguido ver entera 2001 Odisea del espacio, sus idas de olla futuristas me dejan frío. Lo peor es que los colegas de 'Time', con una alarmante falta de olfato periodístico, han perdido la oportunidad de dedicar su portada al verdadero hombre del año 2021, cuya asombrosa historia merece contarse a modo de fábula: el exobispo de Solsona, don Xavier Novell i Gomá.

Recordarán ustedes que a don Xavier le gustaba aparecerse ante sus feligreses en forma de zarza ardiendo, clamando estruendosamente en contra de los homosexuales, del divorcio y de los pecados de la carne. A la fuerza tiene que esconderse algún mensaje profundo, puede que incluso divino, en que mosén Novell haya acabado colgando la sotana para amancebarse con una escritora de libros eróticos y satánicos que además es divorciada y psicóloga. Reconozcamos con admiración por las cosas bien hechas que a la mujer no le falta un detalle. Para redondear la parábola, nuestro exobispo, ingeniero técnico agrícola, ha encontrado trabajo en la distinguida empresa Semen Cardona S.L., dedicada a extraer, imagino que por medios mecánicos, el único derivado del cerdo que aún no he probado.

En la biografía de don Xavier encuentro yo una hermosa moraleja para todos aquellos clérigos de cualquier religión –tradicional o posmoderna– que, llenos de santa ira, se dedican a ir lapidando pecadores en Twitter como si estuvieran matando marcianitos en la Nintendo.