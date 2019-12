Pedro Sánchez, sin salida

El futuro de Pedro Sánchez está en manos de ERC. Y la suerte de Sánchez es la del PSOE como la del PSOE es la de Sánchez, no hay posibles intermedios desde que se instaló el cesarismo en Ferraz y los hiperliderazgos acaban con el modelo tradicional de los partidos en la posmodernidad. El PSOE está en una situación en el tablero de negociación en el que haga lo que haga, tiene que pagar un precio por ello. Es una especie de tormenta perfecta en la que solo resta ceder para ganar tiempo. El primer desgaste, ya sufrido, ha sido su retroceso electoral el 10N (alrededor de 700.000 votos menos y una pérdida de 3 escaños) fruto del gran error de Sánchez de repetir las elecciones y evitar decantarse, de una vez, por Podemos o Ciudadanos. Eso ya pasó. Es otra página la actual.

Ahora Sánchez tendrá que abonar el coste de tener a Podemos como socio del Gobierno y, por consiguiente, a Pablo Iglesias como vicepresidente y ministro. Esto nos lleva totalmente a una inédita dimensión en la que el multipartidismo, por fin, obliga a Ejecutivos de coalición a nivel estatal en el que, desde el primer día, comenzará una competición interna entre el PSOE y Podemos en aras del futuro electoral de cada organización. Es la competición electoral permanente a lo largo de la legislatura (lo que pueda durar) pues Podemos, ni otro en su lugar, puede ser un socio dócil sino, por el contrario, estará obligado a desmarcarse del PSOE y, a la larga, arrebatarle su base social, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Por otro lado, y lo más delicado aún, la abstención de ERC que solo tiene sentido si el PSOE es capaz de liderar una reforma constitucional que consolide la plurinacionalidad y, eso sí, ERC se conforme con el federalismo asimétrico y lograr la primera posición en Cataluña en la que el PSC desempeñaría el rol de muleta política. Aunque ERC no renuncia a la independencia. Ahora bien, ¿qué será del PSOE a medio plazo ya sin los graneros electorales de Andalucía y Cataluña? Este es uno de los dilemas en el que Ferraz no quiere ni puede entrar a reflexionar preso de la urgencia y la inmediatez. Dicho de otra manera, compartiendo el poder central con Podemos, sujeto a las apetencias de ERC en materia territorial, con la inestabilidad constante marcando la actualidad y con la pérdida de Andalucía como cuartel de invierno, ¿qué horizonte le aguarda al PSOE?

Sánchez está en un callejón sin salida. No puede dar otro bandazo y reclamar la abstención del PP porque a Pablo Casado no le interesa e incluso especulando por un momento exigiría de inmediato la salida de Sánchez de la política, cosa que no hará. Bien mirado, el curso 2020 tiene todos los ingredientes para que Sánchez presentase su dimisión: porque lo pediría el PP o porque en unos terceros comicios el PSOE seguiría bajando. El pacto con ERC, cueste lo que cueste, le sirve a Sánchez para prolongar su agonía en La Moncloa. Ya Sánchez ha pasado el punto de inflexión, ya ha vivido el mayo de 2010 de los recortes de José Luis Rodríguez Zapatero. Salvo sorpresa, comienza el principio del fin.