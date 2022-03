Muchos conocen mi nombre, pocos saben quién soy». Es una de las frases promocionales de 'Soy Georgina', el reality protagonizado por la pareja de Cristiano Ronaldo. Otra: «Antes vendía bolsos de lujo, ahora los colecciono». Vaya. Yo también los colecciono. No los de lujo, claro, sino los de polipiel. Con lo que he engordado, un bolso es lo único que me cabe. Eso y los pantalones de cinturilla elástica.

Pedro Sánchez no quiere ser menos que Georgina Rodríguez, y se ha lanzado a grabar un retrato de su día a día. No sé cómo promocionarán el invento pero, de momento, la productora ya se ha preocupado de no utilizar el término 'reality', que le tienen tanta manía al palabro como le tenía la Campos cuando hizo el suyo con sus polluelas. Ellas se empeñaron en llamarlo 'docu-reality' para que no pareciera que vendían su vida, ellos lo llaman 'miniserie documental' para darle una pátina de objetividad. Vale, para ti la perra gorda. Porque supongo que, más que un documental, será una hagiografía. Todo blanco, incólume, impoluto, sin un defecto que echarnos al ojo, tan solo alguno que pueda humanizarle. Que cocina malamente, por ejemplo. Sánchez quemando un lomo a la plancha es 'uno di noi'.

Lo normal es que la cosa oscile entre el hombre de estado que lleva el peso de la historia sobre los hombros y el tipo cercano que llama por su nombre de pila a los empleados de la Moncloa y les pregunta por sus hijos. Ya nos lo imaginamos, no hace falta que nos lo enseñen. Pero lo que tiene la guapocracia es que siempre necesitas más focos hacia tu persona. Y que te molas tanto que estás convencido de que conocerte es quererte. Y votarte. Por eso quiere que sepamos quién es. Como si no lo supiéramos.