Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo UD Las Palmas - Racing de Santander: Villalibre castiga a la UD
Expresidente del Gobierno de Canarias

El modelo de Mogán

Hay una paulatina pérdida de la calidad del servicio que le prestamos al turista y ello juega en contra de la apuesta por la excelencia

Paulino Rivero

Paulino Rivero

Expresidente del Gobierno de Canarias

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:37

Comenta

Aunque lo intuíamos, faltaba el pragmatismo que aportan los datos para aseverar con objetividad que la implantación de una tasa turística no afectaría a la ... llegada de turistas a cualquier lugar de las Islas. Vamos, que su imposición no frenaría los niveles de ocupación de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de nuestro Archipiélago.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
  2. 2 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  3. 3 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  4. 4 Muere un motorista tras caerse por una ladera en Telde
  5. 5 Con caretas de Halloween: la Policía investiga si los detenidos tras una accidentada fuga son los enmascarados del atraco de La Feria
  6. 6 Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito
  7. 7 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  8. 8 Moisés García y su familia piden ayuda tras la orden de desahucio: «Nos quedan cuatro dias y no sabemos a dónde vamos a ir»
  9. 9 El tren de borrascas no frena y la Aemet destapa cómo serán las lluvias en Canarias
  10. 10 La prohibición del baño en las playas de Mogán se extiende hasta el lunes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El modelo de Mogán

El modelo de Mogán