Pasen y vean, comienza la función

Pasó el 26M, pero ahora hemos entrado en una etapa divertida, en la que todo es posible, incluso ver a burros volando. Como si de una función de circo se tratase, pasen y vean, ya que comienza el mayor espectáculo del mundo. Si antes les habían anunciado a un león equilibrista ahora les aseguro que ese león podrá hacer contorsionismo e incluso dormir al lado de una gallina plácidamente. Es el momento de los malabaristas, equilibristas, contorsionistas, magos, mimos, payasos, etc. Es el momento de lo absurdo, de lo inesperado, donde todo es posible y nada parece descabellado. El objetivo es estar cerca del poder. El nerviosismo se ha apoderado, de repente, de mucha gente. Los resultados electorales alteran, producen urticaria, sarpullidos, irritación y picazón. Y es que perder el trono produce dolor y para mantenerlo hay que ser capaz de sorprender al público presente en estas semanas de funciones.

El circo de los pactos ha abierto sus puertas. El resultado electoral, a excepción de las mayorías absolutas, pasa a un segundo plano. La carpa de este particular circo cuenta con un escenario circular, en donde se presentan todas la funciones y en donde se ubican elementos como andamios, cuerdas o arneses. Habrá risas, llantos, incredulidad y asombro. Pero, por favor, déjense llevar por la imaginación, porque al final todo esto es parte del juego. Equilibristas afamados y con experiencia en la materia; contorsionistas que flexibilizan lo inflexible; magos que se sacan de la manga un acuerdo inesperado y que ante los batacazos que han sufrido son capaces, con toda la caradura del mundo, de escurrir el bulto como si nada hubiese pasado; malabaristas que recorren una línea roja que hace tres días eran incapaces ni de tocar; trapecistas que dan un triple salto mortal sin red; y domadores que son capaces de entrar en una jaula y amansar a leones, perros, elefantes y rinocerontes al mismo tiempo.

No se desesperen. Tómense la vida con calma, con pausa. El circo no para. Las funciones circenses son diarias, casi de 24 horas. Y mientras este espectáculo continúa la gente sigue en la lucha diaria por salir adelante, por recibir una llamada para pasar por el quirófano, para que evalúen a su padre o a su madre para la dependencia, etc. Entre las elecciones generales y ahora las autonómicas, insulares, municipales y europeas, la saturación ha sido enorme. Piden el voto como si no hubiese un mañana. Ordeñan cabras, van a partidos de balonmano, se tiran en parapente, etc. Pero deben pensar en la gente, no en ellos. Y estos espectáculos circenses acaban provocando hastío. Uno más.