Estas cosas pasan. Pasa que eres alto y rubio como la cerveza, que tienes los ojos claros, que siempre hueles a limpio, a recién duchado. Pasa que empiezas a jugar al balonmano y te conviertes en un deportista de élite. Pasa que participas en los juegos de Atlanta y allí enciendes la llama olímpica de una infanta de España. Pasa que tienes una boda de cuento de hadas que se retransmite bajo la realización Pilar Miró en lugar de ser grabada en VHS por tu primo el de la Encarni, aquel que hizo una FP de Imagen y Sonido. Pasa que engendras cuatro hijos que son un primor.

Pasa que tienes salud, dinero y amor, y que teniendo esas tres cosas, y muchas más que te regalan, no solo no le das gracias a Dios, sino que todavía te parecen poco. Pasa que dejas de oler a limpio cuando te pillan por llevarte lo que no es tuyo. Pasa que acabas en el banquillo arrastrando el nombre de la monarquía por los pasillos del juzgado, del Congreso, de las redacciones de los periódicos y de las casas de este país. Pasa que tu santa, cabezona, o enamorada, o incapaz de reconocer tamaño descalabro, o todo a la vez, permanece a tu lado. Pasa que das con tus larguísimos huesos en la trena, pero no en una cualquiera, sino en una cárcel de mujeres donde eres el único gallo del corral.

Pasa que sales y te lías con una compañera de trabajo, una rubia sobrevenida que querría volver a ser morena para que no la reconocieran. Pasa que no solo no has guardado tu cuerpecito, o tu cuerpazo, para tu mujer, como le pedía Julián Muñoz a Isabel Pantoja, sino que lo has compartido, rumboso, por ahí. Pasa que nos hemos enterado. Pasa que todas estas cosas que pasan te han pasado solo a ti, Iñaki. También es mala suerte.