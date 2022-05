Mi abuela tenía un teléfono de ruleta colgado en la pared. Era negro, pesado y panzón, con unos auriculares tremebundos que aplastaban las orejas. Cuando llamaban, sonaba un ring estridente y feroz, un ring de despertador sádico, y ella lo descolgaba a la carrera y siempre contestaba lo mismo: «Al aparato». A nosotros, sus nietos, nos hacía mucha gracia esa expresión, que nos parecía remotísima, casi de la época de Graham Bell, y a veces la telefoneábamos solo para oír cómo exclamaba «al aparato» a grito pelado, como si la mujer no estuviese segura de que aquel artilugio demoniaco funcionase sin un fuerte apoyo vocal por su parte.

A Margarita Robles me la imagino respondiendo así, «al aparato», con esa energía judicial y castrense que tanto irrita a los nacionalistas y quizá también a sus propios compañeros de Gobierno. Tiene Robles un aire antiguo, de otra generación, como un mueble olvidado por el felipismo que ha logrado milagrosamente sobrevivir a varias mudanzas. La veo sentada en el Consejo de Ministros, con cara de circunstancias, abriéndose paso entre esa nube de vicepresidentas pujantes, rubias y juveniles que probablemente contesten con un simple «dime», que es la manera más descarnada y urgente de iniciar una conversación. De las posibles revelaciones de Pegasus, a mí no me importan demasiado los grandes negocios geoestratégicos, pero me resultaría curioso saber cómo responden al teléfono los líderes espiados. Imagínense qué golpe devastador para la imagen pública de nuestro presidente si el canciller Scholz le llama un día y Sánchez coge el móvil y contesta: «¿Digamelón?»