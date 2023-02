Los números no engañan: la atención a la Dependencia mejora en Canarias Tribuna libre Esto ha sido posible gracias, sobre todo, al tenaz trabajo del personal al servicio de la Dirección General que me honro en dirigir, un esfuerzo diario, tan entusiasta como discreto, tan intenso como fructífero

Creo en el trabajo diligente, honesto y constante, porque entiendo que sólo a través de él se puede mejorar la realidad de la ciudadanía a la que servimos desde las Administraciones Públicas.

En la gestión de la Dependencia en Canarias no se buscan 'triunfalismos', ni loas, ni alabanzas. La crítica constructiva y fundamentada es más que bienvenida, porque nos ayuda, nos hace replantearnos el camino, detectar qué se puede hacer mejor y cómo, y poder garantizar así los derechos (porque no se insiste nunca lo suficiente: la atención a la dependencia es un derecho) de las personas más vulnerables.

Cuando uno parte de la última posición no se le puede pedir que alcance la pole en una sola vuelta. Y eso es lo que le ocurre a Canarias con la atención a la Dependencia. Desde la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, y por ende, desde la Consejería de Derechos Sociales, se ha hecho un esfuerzo ingente por dar a esta área el impulso que merece y necesita, después de década y media (la Ley de Dependencia, recordemos, se aprobó en 2007) de absoluta dejadez.

Canarias está avanzando en la atención a las personas dependientes, y esta afirmación es incontestable de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Imserso. Así, además, nos lo reconocen incluso entidades que han sido muy críticas con la gestión en las Islas, como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. Dado que el sistema de atención a la Dependencia se pone en marcha cuando el usuario se dirige a él, es el dato de solicitudes, y no la población total, el que debe tomarse como referencia para valorar la gestión. Las gráficas que comparan con la población miden otros valores pero no la evolución del sistema. Partir del parámetro de la población total, que ignora variables relevantes, conduce de forma inevitable a resultados engañosos, en el mejor de los casos, o directamente falsos cuando hay un interés más o menos confesable por presentarlos de una manera determinada. Se trata de una relación meramente indicativa, pero no permite extraer conclusiones sobre la evolución del sistema. El número de población que solicita la dependencia en una Comunidad Autónoma depende de muchos factores: envejecimiento de la población, cultura, personas que deciden solicitarla, población extranjera…

Para valorar la evolución del sistema de la Dependencia, el propio Imserso publica otras gráficas que aquí se acompañan y de las que se extraen datos muy relevantes de la situación actual: un incremento de 5.200 grados, 7.910 PIAS ó 9.918 prestaciones respecto a diciembre de 2021.

En las Islas encontramos que las resoluciones de grado estaban en 35.850 en 2018, y cerramos 2022 con 47.496 personas valoradas y con su grado de dependencia reconocido; sólo entre 2021 y 2022, el aumento de resoluciones fue de un 12,3%, triplicando la media nacional que está en un 4,6%.

Los Programas Individuales de Atención (PIAS), las guías que los trabajadores sociales elaboran para determinar qué prestación es más adecuada a cada usuario, se elevaron en Canarias un 29,5 % en el año 2022 respecto a 2021, un 16,8 % por encima de la media nacional, pasando de 21.638 en 2018 a 34.697 en 2022. Las prestaciones tuvieron un muy notable crecimiento del 34,5% en 2022 frente a 2021, por encima de la media nacional que se sitúa en el 10,1% de acuerdo a los datos oficiales publicados por el Imserso.

Mientras queden personas por atender, por ver reconocidos y garantizados sus derechos, no podemos tener una satisfacción completa

Así que no, aquí triunfalismos ninguno. Mientras queden personas por atender, por ver reconocidos y garantizados sus derechos, no podemos tener una satisfacción completa. Y sin embargo, considero que el hecho de que quede mucho camino por delante no significa que debamos menospreciar el enorme trecho que hemos salvado hasta hoy.