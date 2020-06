Nueva Canarias y Podemos

El 12 de julio habrá elecciones en Euskadi y Galicia. Se prevé, a tenor de las encuestas, un retroceso en escaños de las marcas de Podemos. Dicho de otra forma, el crecimiento del PSOE (más en tierras gallegas que en el País Vasco) será a costa de Podemos. Eso sí, la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo parece más que garantizada; él e Iñigo Urkullu optaron por la cita electoral en verano en vez de en otoño no solo por el riesgo a un rebrote del coronavirus sino también porque entonces se planearán o se ejecutarán recortes que conllevan un desgaste. Y es que la base electoral socialista, a son de la polarización y la confrontación de bloques a izquierda y derecha, está mutando. El PSOE pierde votantes por el centro o se le va un millón a la abstención como ya vaticina el sociólogo Narciso Michavila desde la encuestadora GAD3. Es decir, los apoyos del PSOE están mermando en el interior peninsular, en la meseta, donde no entienden que haya una mesa de negociación con ERC a cuenta del conflicto catalán (pronto se reanudará) y encima, como el resto, le toca lidiar con la crisis económica que ahora comienza y en la que aún está por materializarse el rescate de España (aunque sea camuflado, con otro nombre) como advierte el economista Santiago Niño-Becerra. Es el caladero electoral de barones socialistas como Emiliano García-Page o Guillermo Fernández Vara. Por lo que el PSOE se mantiene como primera fuerza, en empate técnico con el PP o superado ligeramente por este, gracias a que se está mudando el electorado de Podemos a favor de Pedro Sánchez. En momento adversos, cuando la crispación y la oposición parlamentaria aprieta, se consolidan naturales cierres de filas a son de las siglas más grandes. Recordemos que el PSOE en 1996 perdió ante José María Aznar aguantando el tirón y mejorando con respecto a los resultados de 1993; incluso, en Cataluña combatió con soltura en las urnas al centroderecha que irrumpía. Por lo tanto, no es nada nuevo. La base sociológica que aupó a Felipe González a La Moncloa en 1982 no es la misma que le siguió votando en 1996. Si a comienzos de los ochenta le premiaban los sectores más dinámicos de la sociedad (intelectuales, jóvenes, trabajadores de cuello blanco...) ya en 1996 resistía entre pensionistas, amas de casa y en el ámbito rural.

En Canarias a Podemos le sucederá un tanto de lo mismo de lo que acontecerá, en breve, en Galicia y Euskadi. Si se confirma, redoblará la pérdida que tuvo en los comicios de 2019. De hecho, de algún modo ya se están produciendo movimientos soterrados e internos: la renuncia de Noemí Santana a la reelección del mando del partido en el archipiélago suena ante la opinión pública a que lo hace porque no tiene los respaldos suficientes que le garanticen renovar la confianza. La pasión política, máxime en generaciones tempranas, no se domestica tan fácilmente. Nadie se propone la meta quijotesca de echar a CC del poder para luego desaparecer del escenario. Más vale una retirada oportuna que una derrota para alguien que, además, está en la primera línea del Gobierno. Son los primeros indicadores al calor de la coalición.

El abrazo del oso ya se evidencia a nivel estatal. Un riesgo que, a su vez, atañe a Nueva Canarias. En función de cómo maniobre, de cómo nutra su proyecto político de izquierda nacionalista, podrá evitarlo o padecerlo. Pero siempre sabiendo que los dilemas y presiones del ayer, verano de 2019, volverán a tocar a la puerta más temprano que tarde. Sin ir más lejos, si no llegan a ser necesarios los 5 escaños en el Ejecutivo, Nueva Canarias hubiese sido censurada en la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.

El Pacto de las Flores refuerza la posición del PSOE. Esa es la baza que juega Ángel Víctor Torres: el transcurso del tiempo corre a su favor, tan solo tiene que esperar. El próximo pacto, en 2023, sea con otro formato u otros aliados, es harina de otro costal, pero él seguirá y, si nada lo impide, reforzándose.

Las reglas del multipartidismo donde las coaliciones suplantan a las mayorías de antaño, lo cambia todo. El temor al abrazo del oso se recrudece. Y los réditos electorales derivados de la lógica institucional no se reparten por igual, ni suben ni bajan todos los socios con idéntica intensidad sino que unos salen mejor parados que otros en la siguiente cita electoral. Aun se producen casos más controvertidos o singulares como aquellos tripartitos catalanes conformados por el PSC-PSOE, ERC e ICV a principios de siglo; vean la evolución de las tres siglas entre 2003, 2006 y 2010. Sin duda, el nivel de exigencia se redobla.