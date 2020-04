¿Nos volveremos a ver?

Todas las tardes se suma puntual al aplauso de las siete. Protegida por el cristal de la ventana y cubierta, siempre, por una bata malva en la que destacan unos corazones blancos. Nunca la había visto. Aunque es más que probable que su estandarte fuera clavado en esta colina mucho antes de que a mí se me ocurriera asentar en ella mi guarida. Tiene uno de esos cuerpos que retroceden a la par que avanzan los años, de esos en los que los malos observadores suelen percibir una fragilidad que nada tiene que ver con la historia que tiene detrás alguien cuyos ojos han visto suceder la vida y sus desbarajustes. ¿Dónde llevaré tantos años mirando que no la había visto?

El confinamiento da para imaginar desenlaces épicos. Ese Napoleón, después de haberse comido el mundo una y varias veces, condenado a morir en una remota isla ajeno a placeres de palacio y al pánico de los amanuenses. Yo de estos días he aprendido que prefiero poner la mirada en las historias pequeñas. Menos épicas, quizás, pero sobre las que se escribe el relato de nuestros tiempos, desclasados y egoístas. Me resulta más enriquecedor asomarme a la ventana y comprobar cómo late el pulso de la mediana entre dos barrios en los que me afinco, que son más bien dos mundos, que dejarme llevar por la corriente de las trincheras con las que hoy conectamos a través de las redes sociales, en las que solo hay bandos. En las que nadie se cuestiona nada, con lo enriquecedor que es tener preguntas, y toma partido sin pasar de un titular.