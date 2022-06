Tu nombre me sabe a guerra A la última Y ahí empieza la jarana: con la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena, dos localidades de la provincia de Badajoz, se ha liado la mundial

Tener un nombre no es ningún mérito. Menos Prince, que se quitó el suyo, todo el mundo lleva uno a cuestas, al igual que los gatos domésticos y las tormentas tropicales. Y hasta algunos coches: Lola se llamaba el ocho y medio de mi tío. También tienen nombre los pueblos. Y ahí empieza la jarana: con la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena, dos localidades de la provincia de Badajoz, se ha liado la mundial. O la local, en este caso: si ya había algunos que no estaban de acuerdo con la fusión, las protestas se han recrudecido al enterarse de que los nombres sugeridos son Concordia del Guadiana o Mestas del Guadiana. Válgame. Tiene guasa que propongan 'concordia' y se monte tamaña guerra. Qué nos gusta una bronca.

Acertar con un buen nombre no es fácil. Y eso sin contar con que te pueda tocar un padre cachondo y amante de la II Guerra Mundial: pululan por ahí unos hermanos llamados Hitler y Stalin. Tal cual. Mejor tener un nombre compuesto, que te da la posibilidad de elegir el que más te gusta. Y de disfrutar de dos vidas: si te bautizan como José Alberto puedes ser unos días José y, otros, Alberto. Incluso puedes ser los dos al mismo tiempo: José se va a correr mientras Alberto se queda en el sofá; José se echa un cigarrito y Alberto baja la basura; José está casado y Alberto se enrolla con otra. No me quiero ni imaginar todas las vidas que puede llegar a tener Felipe Juan Froilán de Todos los Santos. El tío es afortunado hasta para eso.

Pero tantos nombres no sirven para nada: al final, el respetable te llama como quiere. «¿Por qué te llaman Pitita si tu nombre es Esperanza que es palabra tan bonita?«, le dijo José María Pemán a Pitita Ridruejo. Menos mal que Pemán no conoció a Cuca.