Ni dioses ni monstruos

No beben sangre. Tampoco lanzan niños por las ventanas ni parece que tengan la intención de dinamitar edificios con personas en su interior para pasar el rato y hacer ostentación de su poder. «La izquierda radical», como la definían, y el supuesto desembarco de bárbaros con los que ATI-CC atemorizaba a la población durante la campaña electoral y en el largo proceso de negociaciones en busca de un Gobierno Autonómico, ha quedado demostrado que no es más que otra de las múltiples falacias de los Barragán, Oramas, Alonso, Bermúdez, Rodríguez y... el huido al Senado Fernando Clavijo.

La estrategia tuvo dos pilares. Por un lado, consistió en lanzar constantes falacias, tergiversar la realidad y saltarse los límites éticos, morales y electorales, como dejó claro la Junta Electoral. Nada nuevo en un partido que hoy, por suerte, apenas goza de cuota de poder en el archipiélago.

El otro pilar consistió en algo tan viejo y trasnochado como atemorizar a la población con la idea peregrina de que los contrincantes políticos que no están dispuestos a plegarse a sus formas son lo peor. Casi monstruos, sedientos de sangre (hablo metafóricamente, claro) y dispuestos a dinamitar el orden y el bienestar.

En las elecciones generales, la estrategia dio sus frutos en la provincia occidental. De ahí las dos diputadas que ATI-CC (des)luce en la actualidad en Madrid. En la segunda cita electoral primaveral, cambiaron las tornas y el llamado pacto de las flores cambió el rumbo de la historia. Una historia, por cierto, que ha comenzado a escribirse con rapidez y que tuvo un capítulo significativo con los terribles incendios padecidos en Gran Canaria.

Esa situación límite sirvió para calibrar las fuerzas y el estilo de un Ejecutivo recién aterrizado y con muchos departamentos y consejerías con sus estructuras sin confeccionar en su totalidad.

Del atolladero salió con muy buena nota el Ejecutivo que lidera Ángel Víctor Torres. No apagaron las llamas directamente, por supuesto, pero sí que pusieron de manifiesto que los tiempos del oscurantismo informativo, las verdades a medias, y el lucimiento constante del político frente el ostracismo del técnico y experto en la materia habían pasado a mejor vida. Antes, hasta las desgracias eran utilizadas para dar lustre a las siglas políticas. Si tiran de hemeroteca verán que no miento. El nuevo gobierno demostró, por si alguno lo dudaba, que no son dioses. Pero tampoco monstruos, algo que conviene tener muy fresco ahora que se inicia el curso político y la maquinaria del fango habitual de ATI-CC comenzará su intento de reconquista. Ya verán...