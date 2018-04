Nada que celebrar

Hoy se celebra el Día del Libro. Poco o nada hay que celebrar en las islas. No me quiero poner el disfraz de aguafiestas, pero el panorama real de la lectura en las islas es para llorar, no para reír y festejar, que es a lo que invitan conmemoraciones como éstas.

La realidad es clara y tozuda. El archipiélago canario está en el vagón de cola nacional en todo lo que se refiere a la lectura. No es una percepción sin fundamento. El último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2017, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), coloca a Canarias en la cola de España, junto con Extremadura. Estas dos regiones son las únicas que bajan sus índices de lectura en todo el territorio nacional durante el pasado año, tal y como indica este estudio, que ya adelantó CANARIAS7 el pasado mes de enero. En el mismo se incluye un dato tremendo: el 43,6% de los canarios no lee un libro jamás, mientras la media nacional en esta triste categoría es de un 40%.

Esto no es más que la punta del iceberg y la suma de distintas situaciones, como muestra cada año el informe Pisa sobre la penosa formación que se oferta en las islas. Las bibliotecas, en la mayoría de los casos, también están abandonadas a su suerte. Esta comunidad es la única que no cuenta con una ley que las regule. Se tramita una, desde hace años, pero no se ha decidido aún si incluye una ficha financiera concreta anual ni si la misma solventará las necesidades o será simbólica. Hoy, cuando desde las instituciones públicas vendan este gran día, les recomiendo que recuperen un entremés de Cervantes. Se titula El retablo de las maravillas y el clásico oriental El traje del emperador. Como bien se relata en ambos, lo que se nos quiere vender en la jornada de hoy es una falacia.