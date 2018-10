Mucha Gran Canaria para Morales

Es sangrante tener que comprobar cómo la negligencia de Morales ha provocado que la tesorería del Cabildo de Gran Canaria acumule en las entidades financieras casi 450 millones de euros. Y más triste es observar cómo tal coyuntura no solo no parece preocuparle mientras se le sigue llenando la boca con palabras como desarrollo, inversiones o calidad de vida de los grancanarios.

La liquidación del presupuesto insular de 2017 que Morales llevó esta semana a la Comisión Especial de Cuentas del Cabildo de Gran Canaria nos muestra un panorama desolador. Tanto, que ya no podemos seguir hablando de inacción política. Estamos ante un presidente incapaz.

«El dinero que el Cabildo grancanario tiene congelado y sin utilizar en las entidades financieras se ha triplicado entre 2014-2017»

El dinero que el Cabildo grancanario tiene congelado y sin utilizar en las entidades financieras se ha triplicado entre 2014-2017, con un incremento en dicho periodo del 192 por ciento, más de 280 millones de euros, con respecto a 2014. Solo el aumento de dinero no productivo entre 2016 y 2017 alcanzó la escalofriante cifra de 139 millones de euros. A 31 de diciembre del pasado ejercicio presupuestario comprobamos con inquietud cómo una pesada losa de casi 110 millones de euros de inejecución presupuestaria cuelga sobre nuestras cabezas en forma de remanente. Casi el 14% de lo presupuestado por Morales para 2017 no se ejecutó y pasó a engrosar esas cuentas de tesorería. Estamos ante una situación de incapacidad de la que se deriva una inacción desde el Gobierno insular que Gran Canaria no puede soportar un minuto más.

Este aumento de tesorería en un organismo público cuya encomienda es la gestión de recursos económicos para dinamizar las inversiones, la distribución de la riqueza y para el desarrollo de políticas sociales es más que suficiente para concluir que a Antonio Morales le viene grande nuestra isla. Y para insistir en que no es lo mismo la gestión de un municipio que conducir desde el Cabildo esa locomotora que debe ser Gran Canaria.

La Corporación insular ha generado un superávit de 150 millones de euros debido a una gestión nefasta y a un inaceptable porcentaje de ejecución. Ni Morales ni su Gobierno han sabido optimizar la regla de gasto, lo que ha derivado en unos presupuestos atrofiados y estrangulados en sí mismos; inútiles para un armónico desarrollo de la Isla.

El Informe de Intervención del presupuesto del Cabildo grancanario para el ejercicio económico de 2017 y respecto de las leyes de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y niveles de deuda deja claro que los índices de gasto computables, tanto del ejercicio 2016 (460 millones de euros), como de 2017 (414 millones), demuestran que la Corporación no ha apurado el límite que permite la Ley, que marca un crecimiento máximo del 2,1 por ciento, sino que el Cabildo se aleja más y más de ese techo año tras año. Morales alega que no ejecuta el presupuesto por limitaciones del techo de gasto: es totalmente falso. El Cabildo se ha situado por debajo del techo de gasto durante el pasado ejercicio en nada menos que 74 millones de euros. Como si ese dinero le sobrase a la Isla y a los grancanarios.

Pero a esta incapacidad para hacer avanzar a nuestra isla por su inacción política Morales enfrenta una lamentable habilidad para entorpecer, ocultar y gestionar con eficacia (aquí sí se maneja bien) la información que facilita (algo a lo que está obligado) a los grupos de la oposición para que puedan hacer su tarea de control y fiscalización de la gestión del grupo de Gobierno.

Con todo, los datos están y son descorazonadores. Por ejemplo, la ejecución de gastos en inversiones solo alcanza el 50 por ciento de lo presupuestado y su proyecto estrella para 2017, el denominado pomposamente Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles ha resultado tan ridículamente sostenible que se ha vuelto insostenible. De los 68 millones de euros que Morales anunció que destinaría a ese proyecto solo ha ejecutado menos del 10 por ciento de esa cantidad al cierre del ejercicio.

Al terminar 2017, y solo entre la partidas principales consignadas en el presupuesto del equipo de Morales, nos topamos con un remanente de casi 70 millones de euros, además de otros 20 de partidas consignadas que ahí, en las cuentas, se quedaron porque no se movió un euro. Y hablamos de asuntos sociales, de los que Morales se autoproclama adalid. Nadie movió los 1,4 millones de euros consignados para los servicios de atención a personas con discapacidad ni los 2,5 millones destinados a incentivar la contratación laboral de los colectivos de difícil inserción como tampoco los 1,2 millones de euros presupuestados para la formación de adultos con escaso nivel de estudios. Así de incapaz se muestra Morales para gestionar incluso aquellas partidas estratégicas para cualquier gobierno progresista: El Instituto de Asistencia Social y Sociosanitaria, por ejemplo, ha dejado de ejecutar en 2017 casi 13 millones de euros, mal del 12 por ciento de lo presupuestado.

Estos datos y la actitud timorata de Morales a la hora de gastar lo que es posible y legalmente admisible contrastan con los esfuerzos que están haciendo otras administraciones locales gobernadas por formaciones progresistas, que reclaman al Gobierno del Estado mayor libertad de gasto (Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo) o del propio Gobierno de España, que ha presentado a la Unión Europea una ficha expansiva del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Tal vez esos gobiernos lo reclamen porque se saben capaces de gastarlo, algo que evidentemente no ocurre en el Cabildo de Gran Canaria.

El mandato de Morales va llegando a su fin. Por su inacción, por su incapacidad, por su torpeza o por su desconocimiento, el presidente del Cabildo de Gran Canaria y, por extensión, los consejeros de su partido, Nueva Canarias, y de las otras dos formaciones del Tripartido, Podemos y PSOE, han demostrado no estar a la altura de Gran Canaria. Nuestra isla les viene grande.