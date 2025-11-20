Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La viñeta de Morgan de este viernes 21 de noviembre

Morgan

Morgan

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:03

Comenta

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  2. 2 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  3. 3 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  4. 4 La Aemet enciende los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana por la acumulación de lluvia
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  7. 7 La viñeta de Morgan de este jueves 20 de noviembre
  8. 8 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  9. 9 Acepta dos años de cárcel tras sustraer 450.000 euros del bar La Madrileña y de la vivienda de los dueños tras hacer una copia de las llaves
  10. 10 Los pensionistas canarios recibirán la paga extra de Navidad en esta fecha

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La viñeta de Morgan de este viernes 21 de noviembre

La viñeta de Morgan de este viernes 21 de noviembre