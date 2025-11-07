La viñeta de Morgan de este sábado 8 de noviembre
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:19
Comenta
Publicidad
- 1 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
- 2 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
- 3 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
- 4 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
- 5 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
- 6 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
- 7 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
- 8 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
- 9 Condenan con multa a un profesor al que la Fiscalía pedía 12 años de cárcel
- 10 La Audiencia Provincial confirma la condena a Pablo Quintero por acoso sexual a una trabajadora municipal
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad