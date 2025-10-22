La viñeta de Morgan de este miércoles 22 de octubre

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Miércoles, 22 de octubre 2025

  1. 1 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  2. 2 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  3. 3 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  4. 4 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  5. 5 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  6. 6 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  7. 7 La Aemet decreta más calor de lo normal y Canarias enciende los avisos por riesgo alto de radiación ultravioleta
  8. 8 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  9. 9 Detenido por presuntamente matar a una joven en Madrid en presencia de su bebé de 15 meses
  10. 10 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película

