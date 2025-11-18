La viñeta de Morgan de este miércoles 19 de noviembre
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 18 de noviembre 2025, 22:48
Comenta
- 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
- 2 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
- 3 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
- 4 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
- 5 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
- 6 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
- 7 Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo
- 8 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
- 9 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
- 10 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
