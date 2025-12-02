Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La viñeta de Morgan de este miércoles 3 de diciembre

Morgan

Morgan

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:10

Comenta

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  2. 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  3. 3 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  4. 4 Kenneth V. V., el presunto pederasta acusado de abusar de 61 menores: «Era un lobo con piel de cordero»
  5. 5 El titular del Mirador del Atlante defiende su gestión y niega que no haya pagado el canon
  6. 6 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  7. 7 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
  8. 8 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
  10. 10 Un informe insta a revisar pilares del edificio Paraíso Maspalomas tras unas obras sin licencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La viñeta de Morgan de este miércoles 3 de diciembre

La viñeta de Morgan de este miércoles 3 de diciembre