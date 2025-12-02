La viñeta de Morgan de este miércoles 3 de diciembre
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 2 de diciembre 2025, 23:10
- 1 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
- 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
- 3 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
- 4 Kenneth V. V., el presunto pederasta acusado de abusar de 61 menores: «Era un lobo con piel de cordero»
- 5 El titular del Mirador del Atlante defiende su gestión y niega que no haya pagado el canon
- 6 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
- 7 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
- 8 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
- 9 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
- 10 Un informe insta a revisar pilares del edificio Paraíso Maspalomas tras unas obras sin licencia
