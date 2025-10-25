Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La viñeta de Morgan de este domingo 26 de octubre

Morgan

Morgan

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:08

Comenta

Publicidad

Top 50
  1. 1 Imputados cuatro directores de centros de menores y un empresario por el presunto desvío de fondos europeos
  2. 2 El TS admite el recurso del dueño de un bungaló al que no dejaban usarlo de vivienda vacacional
  3. 3 Los vecinos de la capital marchan contra el abandono del Ayuntamiento
  4. 4 Los trabajadores de la Fundación de la OFGC y Chichon rechazan la exclusión de menores
  5. 5 Vecinos de Joaquín Costa denuncian incumplimiento de las terrazas: «Los fines de semana aquí ha seguido todo igual»
  6. 6 Cuando el rey Felipe VI salvó (sin saberlo) la carabela de Santa Catalina
  7. 7 La Aemet advierte de lo que llega tras el fin de semana a Canarias: «Más cálida de lo normal»
  8. 8 La Justicia rechaza que Promociones Isla Verde recupere los terrenos de los hoteles Lago y Valle Taurito
  9. 9 Agüimes compensa la subida de la tasa de la basura a la que obliga la UE con la bajada de la del agua
  10. 10 El Winter Pride organiza una semana intensa de actos para atraer a unas 40.000 personas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La viñeta de Morgan de este domingo 26 de octubre

La viñeta de Morgan de este domingo 26 de octubre