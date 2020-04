Miradas esquivas y aplausos al sol

Las primeras luces del día que busco al asomarme a la ventana huelen a tedio en el silencio de la mañana del día 31 del confinamiento por el coronavirus. La crisis de 2008 se llevó por delante el proyecto de construcción de un complejo de viviendas en el solar en el que siguen creciendo malas hierbas justo frente a mi casa, en el desgarbado barrio aruquense de Santidad. Quién iba a pensar hace dos meses que acabaría agradeciendo a Lehman Brothers que jodiera en 2008 la economía mundial. Gracias a la que hasta hace apenas un mes era la crisis más gorda desde el crack del 29 puedo seguir disfrutando del paisaje de hermosas montañas que ahora parecen descojonarse de la fragilidad de la raza humana. «Me quedan vistas para rato», pienso antes de darme la vuelta para comenzar la jornada.

Me meto en mi papel de periodista hasta que interrumpo la jornada para comer con mi hija. Pero me levanto atropelladamente para corregir un texto después de dos llamadas y dejo a Inés comiéndose sola el postre. Me disculpo. Ella no se queja. «Tranquilo papá, lo entiendo». Me acorrala un instante el sentimiento de culpabilidad por no atenderla como se merece en el encierro. No importa lo madura que pueda ser una niña de 10 años. Intento apaciguar la frustración recordando que, pese a todo, podemos considerarnos afortunados.

Unas horas después bajo la persiana del teletrabajo. Toca prepararme para salir a comprar. Nada más pisar la calle me viene a la cabeza la imagen de Aome, la protagonista de 1Q84, cuando descubre que una fuerza sobrenatural -en este caso un bicho llamado Covi-19- ha cambiado las agujas de las vías del tren de su universo para llevarle a una realidad alternativa. Las calles que piso de camino al súper son en apariencia las mismas, pero todo ha cambiado, al igual que en la novela de Haruki Murakami. Lo sé, tengo que dejar de introspeccionar tanto.

Avanzo lenta y disciplinadamente en la cola y cuando me toca entrar a la tienda me escondo tras una mascarilla que he fabricado cosiendo unas telas. Seguramente no me proteja pero al menos pasaré desapercibido hasta que las farmacias comiencen a venderlas de una maldita vez.

Intento mantener las distancias de seguridad mientras lleno el carro. Reconozco a muchos de los que pasan por el mismo pasillo. Pero nadie me mira a los ojos. Es como si creyeran que pueden esquivar la enfermedad apartando la vista. Me sobrecoge la frialdad del momento. Pero la cajera me regala una sonrisa que me rescata del existencialismo en el que a veces nos dejamos caer.

Me apoyo en el alféizar de la ventana a las 19.00 horas y veo aplaudir con gesto solemne a un vecino al que recuerdo rajando contra los funcionarios en alguna conversación en la que hemos tropezado. Se suma al homenaje a quienes antes criticaba por «ser muchos, gandules y cobrar demasiado». Cuando esto pase volverá a ladrar contra sanitarios, profesores, bomberos... Y no me creo el mensaje de que esta pandemia nos hará mejores personas. Me temo que la pretensión es que seamos aún más dóciles. Que nos sigamos conformando con un aplauso al sol.