Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cada tiempo, su demonio

No sé advertir del daño de las redes a un adolescente sin sonar como un mester de clerecía

Marta San Miguel

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:22

Comenta

Como cada época tiene sus demonios, en esta cargamos las tintas contra los móviles. Ningún tiempo pasado fue peor en ese sentido, que tenemos en ... el bolsillo la tentación y el aislamiento y el riesgo. Pero ahora que Australia está probando el efecto de retrasar el acceso a las redes sociales a los 16 años, la legalidad está chocando con la realidad: los chavales son hábiles por definición, todos lo fuimos para sortear las vetas de nuestro tiempo, y si les ponen zanjas, ya buscarán ellos y los gigantes tecnológicos la manera de saltárselas. No sé si por eso, o por una cuestión de contemporaneidad, da igual los artículos que se escriban en este periódico, las investigaciones que realicen relumbrosas universidades, o la parábola de que los hijos de los CEO de Silicon Valley tienen vetadas las redes, pero cada vez que abro la boca para advertir del daño de las redes, algo me hace sonar como un mester de clerecía.   

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  2. 2 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  3. 3 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  4. 4 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  5. 5 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  6. 6 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  7. 7 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  8. 8 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  9. 9 El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo
  10. 10 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cada tiempo, su demonio

Cada tiempo, su demonio