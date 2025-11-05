Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 6 de noviembre de 2025
Opinión

Contra la infamia: verdad, memoria y decencia democrática

Los hechos son tozudos. La relación con el señor Aldama es exactamente lo que siempre se dijo: un único mensaje

María Dolores Corujo

Secretaria General del PSOE de Lanzarote y Diputada en el Congreso

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:34

Durante dos años, demasiados han preferido el agravio a los hechos. Se levantó un relato a base de insinuaciones, titulares apresurados y una sospecha repetida ... hasta parecer cierta. Hoy, con el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres ya conocido, podemos decirlo con claridad: no hay indicios delictivos contra él. El documento sitúa su intervención en la resolución de incidencias propias de una emergencia, no en adjudicaciones ni en comisiones.

