Bonifacia Valcabado Sanz es una vallisoletana que acaba de cumplir 108 años. Le confiesa a Berta Pontes de los Ríos en 'El Norte de Castilla' que su secreto es no trabajar mucho, comer poco, hacer ejercicio y beber un vasito de Ribera al día. Iba a escribir que yo moriré joven porque no hago nada de eso. Pero no, qué va: joven ya no muero. Y quien diga que los cincuenta son los nuevos treinta es que no le duele la espalda al agacharse.

Bonifacia nació en 1914. Total, antes de ayer. Lo que habrán visto esos ojos. Por ver, vio a dos monarcas abandonar España. Uno no volvió nunca, el otro regresa hoy para convertir un viernes de mayo en una mañana de reyes sin regalos y pasar un fin de semana largo. No será el último: ya sabemos que su deseo es «desplazarse frecuentemente a España para visitar a su familia y amigos». Esta primera visita es la de prueba, la de palpar cómo nos tomamos sus ex súbditos que venga por aquí de vez en cuando. Y, a tenor de lo que se lee y de lo que se oye, nos lo tomamos entre regular y vamos viendo. Porque vaya decepción, macho. Qué tristeza. Qué desolación. Tan majo como parecía, tan pichi, tan buen vendedor de España en el extranjero, tan hacedor de la democracia. Y tan alto, que ser espigado siempre ha sido un plus en este país.

Bonifacia vive tranquila sus últimos años. Juan Carlos no lo sé. No sé si una persona protegida durante tanto tiempo por las blandas almohadillas de la adulación tiene capacidad suficiente para hacer examen de conciencia, asumir sus desmanes e intentar mitigar el daño que ha ocasionado a la nación, a la monarquía y a los que confiábamos en él. O, a lo mejor, simplemente ha pasado de vivir en un paraíso artificial a otro. Ya lo veremos.